Стало известно, почему тормозит украинская экономика

Главное: Экономика Украины восстанавливается медленнее, чем планировалось. Причины озвучили в НБУ.

Детали: В Национальном банке Украины признали, что в первой половине этого года украинская экономика восстанавливается медленнее, чем предполагалось. Об этом сказано в «Инфляционном отчете» за октябрь.

Подчеркивается, что во второй половине года рост начал ускоряться благодаря устойчивому потребительскому спросу, оживлению инвестиций и рекордному урожаю.

Информируется: «Ухудшение эпидемической ситуации и высокие цены на энергоносители будут сдерживать рост реального ВВП».

Сообщается, что из-за неутешительного развития эпидемической ситуации в базовом сценарии учтено введение карантина «красных зон» продолжительностью около месяца в течение IV квартала года.

Ожидается, что это принесет дополнительный негативный вклад в рост годового реального ВВП в размере 0,2%, а общее влияние карантинных ограничений на годовой ВВП оценено в 0,8%.

Финансовый регулятор отмечается, что с учетом карантинных ограничений, повышения цен на энергоресурсы и более медленного, чем ранее ожидалось, восстановления в первом полугодии, прогноз роста ухудшен с 3,8% до 3,1%.

Резюмируется также, что неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей наряду с последствиями логистических проблем в мире будут ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году.

НБУ уже пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%, а в 2023 году, как ожилается, экономика вырастет на 4%.

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