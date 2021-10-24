Американский ученый создал питьевую воду посредством коровьего навоза

Главное: Ученый из США проводил эксперименты с коровьим навозом и случайно создал фильтр для опреснения морской воды. Утверждается, что он может решить глобальный кризис питьевой воды, от которого уже сегодня страдают более 1,4 млрд человек во всем мире.

Детали: Исследователь из Северо-Восточного университета в Бостоне И Чжэн превратил отходы жизнедеятельности коров с ферм в недорогой и безопасный для природы фильтр. Как сообщает Lenta.ru, он изобрел инструмент для опреснения морской воды при помощи коровьего навоза.

Как утверждается, изначально ученый просто исследовал свойства природного материала, когда неожиданно нашел ему полезное применение. Ради эксперимента Чжэн нагрел ведро с фекалиями до 1700 градусов Цельсия, чтобы очистить их от бактерий. В результате под воздействием температуры образовалась порошкообразная углеродная форма, из которой исследователь сделал пену, а затем — материал с высокой впитывающей способностью.

Полученную субстанцию он поместил в морскую воду и подверг емкости воздействию солнечного света. В итоге при нагревании жидкость превращалась в пар и, проходя через навозный фильтр, становилась пресной. По словам исследователя, качество получившейся воды оказалось выше ожидаемого — натрия в ней было даже меньше, чем нужно для питьевой воды по нормам Агентства по охране окружающей среды США.

Как утверждается, приспособление может помочь преодолеть кризис питьевой воды по всему миру. По оценкам ЮНИСЕФ, от него страдают более 1,4 млрд человек, а на фоне глобального потепления число жертв увеличится.

Фильтр из навоза может заменить существующие опреснительные устройства, которые удаляют из воды соли при помощи тонкой пленки и электричества. В отличие от них, новая технология не расходует энергию и использует дешевые и безопасные для планеты естественные материалы.

В тему: В середине 2021 года компания Cargill приняла решение надевать на коров специальные маски, поглощающие метан. Они работают по принципу автомобильного катализатора и призваны сократить выбросы парниковых газов, которые коровы выделяют в виде отрыжки и через нос. Метан считается более вредным для экологии, чем углекислый газ, приблизительно в 20-25 раз.