День разума: какой праздник отмечается 21 октября 2021 года

Сегодня, 21 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают День разума и Международный день кредитных союзов.

День разума

В честь Дня рождения американского математика-любителя и эрудита Мартина Гарднера 21 октября учрежден День разума.

Праздник отмечают решением математических задач, сборкой пазлов, игрой в кубик Рубика и разгадкой головоломок.

Мартин Гарднер родился в 1914 году в Оклахоме. Ученый, имевший степень магистра по философии, писал книги, очерки и статьи по занимательной математике для различных периодических изданий. Он также известен как автор фантастических рассказов и основатель Комитета по расследованию паранормальных явлений.

Он работал ведущим раздела математических игр и развлечений журнала Scientific American, публикуя там интересные игры, фокусы, задачи на сообразительность и головоломки. Его эссе и статьи отличаются доходчивым стилем изложения, яркостью, парадоксальностью и новизной мыслей.

Идея учредить День разума принадлежит фонду Мартина Гарднера «Собрание 4».

Международный день кредитных союзов

Международный день кредитных союзов отмечают в третий четверг октября с 1948 года. Возник в 1927 году в штате Массачусетс, США. Цель мероприятий – повышение осведомленности общественности о работе кредитных союзов и финансовой кооперации в мире.

Первые кредитные союзы возникли в Германии в 1849 году. Немецкий предприниматель по имени Ф. Райфайзе организовал кредитный союз, который получил название «Общество для помощи небогатым крестьянам».

Каждое официальное празднование посвящено определенной теме, к которой присоединяются и национальные ассоциации.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день начос;

- День цемента;

- День разноцветных зонтов;

- Собор Вятских святых.