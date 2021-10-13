Московский школьник открыл стрельбу из ружья, чтобы снять видео для TikTok

Главное: В Москве подросток в камуфляжной форме открыл стрельбу из страйкбольного ружья у одной из школ. Свои действия он объяснил желанием снять ролик для TikTok.

Детали: В Москве задержали молодого человека в камуфляжном костюме, который устроил стрельбу из страйкбольного ружья у одной из местных школ. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, свой поступок молодой человек объяснил желанием снять видео.

В дальнейшем подросток хотел выложить ролик в социальную сеть TikTok.

Как сообщает канал «112» в Telegram, по предварительным данным, парень произвел несколько выстрелов в воздух.

Пострадавших нет.

В тему: 11 мая 2021 года в одной из школ Казани бывший ученик Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в результате которой погибли двенадцать человек.

20 сентября в Перми произошла стрельба в университете. Изначально сообщалось, что в результате инцидента пострадали 19 человек, еще восемь были убиты.