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Новости > Сборная Украины по футболу усложнила себе задачу выхода на ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу усложнила себе задачу выхода на ЧМ-2022

Абелардо
13.10.21 00:12
242
Сборная Украины по футболу усложнила себе задачу выхода на ЧМ-2022

Главное: Во Львове сборная Украины по футболу в рамках отбора на ЧМ-2022 принимала сборную Боснии и Герцеговины. Матч завершился вничью 1:1.

Детали: Сборная Украины по футболу провела свой предпоследний отборочный поединок на Чемпионат мира-2022. Соперниками подопечные Александра Петракова была сборная Боснии и Герцеговины.

Первый тайм прошел полностью под диктовку хозяев поля, которые имели немало моментов для взятия ворот. И довольно быстро украинцы вышли вперед. Цыганков с левого фланга прострелил в штрафную соперника, где набежавший Ярмоленко вколотил мяч в сетку.

После этого наши ребята имели еще несколько прекрасных шансов для того, чтобы увеличить счет, но сначала Тымчик не смог переиграть голкипера, а спустя еще некоторое время Цыганков из выгодной позиции головой пробил немного неточно.

Начало второй половин встречи снова осталось за нами, однако постепенно игру под свой контроль взяли боснийцы. Было видно, что хозяева слишком сильно прижимаются к своим воротам, уповая на контратаки, которые, к слову, вообще не получались во втором тайме. Да и замены Петракова, мягко сказать, игру не оживили, а, скорее, наоборот.

И, как результат, на 77-й минуте встречи Ахметходжич, воспользовавшись несогласованностью в действиях наших защитников. Ударом в дальний угол сравнял счет. До конца встречи результат не изменился — ничья 1:1.

В другом матче нашей группы Финляндия на выезде обыграла Казахстан со счетом 2:0.

Теперь турнирная таблица в группе D выглядит так:

1. Франция — 6 игр / 12 очков;

2. Украина — 7 / 9;

3. Финляндия — 6 / 8;

4. Босния и Герцеговина — 6 /7;

5. Казахстан — 7 / 3.

В последнем матче Украина на выезде сыграет с боснийцами, где нам нужна лишь победа. При этом Босния еще проведет поединок с финнами, и эта встреча тоже очень важна для нас.

В тему: Несколько дней назад Украина на выезде одержала тяжелейшую победу над Финляндией со счетом 2:1.

Тэги: Львов, футбол, сборная Украины, спорт, Чемпионат мира-2022, сборная Украины по футболу

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