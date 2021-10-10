В Святогорской лавре Митрополит Онуфрий возглавил торжества в честь 30-летия Донецкой епархии

Главное: В Святогорской лавре сегодня Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий возглавил торжества в честь 30-летия Донецкой епархии Украинской Православной Церкви и 30-летия архиерейской хиротонии митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, перед началом богослужения Митрополит Онуфрий совершил освящение нового памятника почившему Предстоятелю УПЦ Митрополиту Владимиру (Сабодану).

За Божественной литургией в Успенском соборе обители Предстоятелю сослужил епископат Украинской Православной Церкви, а также архиепископ Перемышльский и Горлицкий Паисий из Польской Православной Церкви и архиепископ Унгенский и Ниспоренский Петр из Православной Церкви Молдовы.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий по случаю 70-летия со дня рождения и 30-летия епископской хиротонии митрополита Илариона наградил его правом преднесения креста за богослужением. Предстоятель УПЦ поздравил митрополита Илариона с личными юбилеями и 30-летием Донецкой епархии.

«Это красивые числа, которые говорят о милости Божьей, которая покрывает Вас, Ваше Высокопреосвященство, и укрепляет Вас в служении. За 30 лет своего служения Вы пережили много испытаний, трудностей, но Господь дает великие испытания тем, кто велик. Мы радуемся, что все те скорби, которые пришлось Вам пережить в вашем служении и болезни о своей пастве, они были победоносными», — отметил Митрополит Онуфрий.

Он пожелал владыке Илариону, чтобы дальнейшие лета его жизни и служения были наполнены милостями Божьими.

Приветственное слово также произнес архиепископ Перемышльский и Горлицкий Паисий. Иерарх из Польши передал поклон от Предстоятеля Польской Православной Церкви и выразил поддержку от имени клира своей Поместной Церкви Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию.

Архиепископ поздравил с юбилеем митрополита Илариона и от имени Блаженнейшего Митрополита Саввы вручил ему высшую награду Польской Православной Церкви — орден святой равноапостольной Марии Магдалины I степени, а также передал юбилейную панагию от Предстоятеля Польской Церкви и список Леснинской иконы Богородицы от архиепископа Люблинского и Холмского Авеля.

Митрополит Иларион обратился со словами благодарности к Предстоятелю, архиереям и верующим.

«Мы верим в то, что только лишь в соборном стоянии святой Православной вере Господь нам поможет выстоять и победить. Буду делать все дальше, чтобы Господь позволил и дал мне сил, чтобы верно служить нашей святой Православной Церкви», — сказал владыка Иларион.

В завершение торжеств перед Успенским собором сделали памятное фото.

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