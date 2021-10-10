Ученые доказали, что люди начали загрязнять атмосферу еще 700 лет назад

Детали: Ученые обнаружили в Антарктиде причину древнего антропогенного загрязнения, которое датируется XIV веком и продолжается до сих пор. Речь идет об источнике сажи.

Главное: Международная группа ученых проанализировала образцы керна льда с острова Джеймса Росс в Антарктиде и зафиксировали существенное повышение уровня черного углерода, которое началось около 700 лет назад. Как сообщает Lenta.ru, черный углерод или сажа состоит из светопоглощающих частиц, которые поступают в атмосферу, например, при лесных пожарах или сжигании ископаемого топлива человеком.

Исследователи объясняют это началом практики выжигания земель народом маори в Новой Зеландии, проводившейся в масштабах, которые повлияли на атмосферу в большей части Южного полушария и затмили другие доиндустриальные выбросы в окружающую среду в регионе во время последних 2 тыс. лет.

Чтобы определить источник черного углерода, исследовательская группа проанализировала массив из шести ледяных кернов, собранных с острова Джеймса Росс и континентальной Антарктиды, с помощью системы анализа кернов DRI.

В ледяном керне с острова Джеймса Росса наблюдалось заметное увеличение содержания черного углерода примерно в 1300 году, а его уровни утроились за последующие 700 лет и достигли пика в XVI-XVII вв. Однако уровень черного углерода на участках континентальной Антарктиды в то же время оставался относительно стабильным.

Исследователи смоделировали атмосферный перенос и осаждения сажи в южном полушарии, что подтвердило полученные данные. Патагония, Тасмания и Новая Зеландия были наиболее вероятными источниками увеличения выбросов черного углерода.

Анализ древесного угля показал значительное увеличение частоты пожаров, начиная примерно с 1300 года. Эта дата также совпадает с предполагаемым прибытием, колонизацией и последующим сожжением большей части лесных массивов Новой Зеландии народом маори.

В тему: В начале 2019 года специалисты NASA обнаружили в районе ледника Туэйтс в Западной Антарктиде обнаружили ледяную пещеру, образовавшуюся в течение последних трех лет за счет быстрого таяния льда. Дальнейшее ее увеличение грозит человечеству серьезными проблемами.