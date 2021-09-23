На Донетчине освятили новый храм УПЦ

Главное: В Донецкой области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в селе Касьяновка.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин освящения Свято-Успенского храма возглавил протоиерей Николай Крымский.

«За 3 года мы получили поистине Божественный дар - свой храм! Нашим родителям приходилось добираться на службу за десятки километров в Мариуполь или поселок Зарю - ходили пешком и в жару, и в дождь, и в мороз, чтобы быть на праздничной службе. Мы же трудами прихожан и благотворителей создали храм в многие поколения для жителей села», - отметила староста общины Лариса Домонтович.

Как рассказал настоятель храма иерей Георгий Титов, «храм построен с элементами византийского стиля, который принесли в Донецкие степи греки-переселенцы из Крыма в конце 18 века, которые вышли со святителем Игнатием, покровителем нашего края».

«Мы работали во славу Божию, чтобы построить небесную красоту земными материалами: осваивали многие специальности, пока храм не засиял во всей красе на радость нашим прихожанам! Наши малые труды увенчались успехом - заступничеством Божией Матери, которая когда-то послала зодчих на строительство Свято-Успенского собора Киево-Печерской лавры. Волей Божьей творился храм от фундамента до купольного креста. Наша община, имея недостаток в средствах, получила большую поддержку от многих организаций и сотен верующих УПЦ из Украины и стран зарубежья, среди них и те, кто откликнулся на обращение Фонда «Фавор». Благодаря фонда было закуплено строительные материалы для монтажа кровли. Низкий поклон вам всем за это!», - поблагодарили в общине.

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