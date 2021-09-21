Под Киевом пройдут соревнования конных каскадеров

25 и 26 сентября в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет фестиваль конно-трюкового искусства «Кентавры». В течение двух дней отважные всадники и всадницы, взрослые и совсем юные будут соревноваться в искусстве джигитовки.

«Кентавры» — это фестиваль, многие годы объединяющий ведущих украинских конных каскадеров, имеющих мировую известность. Участники фестиваля покажут свою ловкость и таланты, поделятся профессиональным опытом и будут соревноваться за звание лучшего.

Виртуозные наездники поразят зрителей невероятными трюками: езда вверх ногами, задом наперед, сразу на двух лошадях, они будут проскальзывать под конем, выстраивать «пирамиды». Арабески, обрывы, пистолеты и французские кресты... И все это на полном скаку.

Кроме обязательной конкурсной программы пройдут показательные выступления с самыми зрелищными номерами.

Участники фестиваля выступят в тесном тандеме с лошадьми редких древних пород. Некоторым из этих пород насчитывается несколько тысячелетий.

В перерывах между состязаниями по джигитовке гостей ждет веселая познавательная театрализованная программа на древнеславянскую тематику. Жители Древнего Киева пригласят посетителей принять участие в интересных конкурсах, играх, зажигательных славянских хороводах и танцевальных флеш-мобах.

В завершение развлекательной программы гостей ждет яркая вечерняя огненная программа со стрельбой из огромного метательного орудия, требушета, горящими ядрами.

Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14 и (050) 385-20-35. И уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука. Приобщитесь к боевым традициям наших предков.

Гостей фестиваля ждет знакомство с уникальными лошадьми исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. К лошадям можно будет подойти, погладить, сфотографироваться и даже совершить прогулку верхом или в экипаже.

Гости Древнего Киева узнают много интересного о жизни наших предков, посетив музеи и экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения и пыток.

Пострелять из лука и пометать ножи можно в средневековом тире, а на монетном дворе — отчеканить монету «на счастье». В Княжеской костюмерной можно облачиться в наряды времен Киевской Руси, устроив незабываемую фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини гости, за чашкой травяного чая, смогут прикоснуться к древним тайным знаниям. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и зип-лайн «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности.

На Средневековой кухне можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на кострах.

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронирования).

«Парк Киевская Русь» — это уникальный комплекс, не имеющий аналогов во всем мире. На основе знаний современной науки воссоздается Древний Киев V-ХІІІ веков в его натуральном размере, в масштабе 1:1.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Торжественное открытие фестиваля в 13:30. Завершение программы в субботу, 25 сентября в 20:00, в воскресенье, 26 сентября в 19:00.

В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого —250 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com