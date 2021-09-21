Выборы в Госдуму: «Единая Россия» взяла конституционное большинство

Главное: В России прошли выборы в Государственную думу. Стали известны результаты.

Детали: В России завершены выборы в Государственную думу, которые продолжались три дня – 17-19 сентября. Подсчитаны сто процентов бюллетеней.

Явка по стране составила чуть более 51%.

Победу, как и ожидалось, одержала «Единая Россия», которая берет в будущем парламенте конституционное большинство.

Партия власти по спискам взяла 49,82% голосов. Далее идут КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия – За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%). Эти политические партии и проходят в Госдуму.

На мажоритарных округах победа «Единой России» была еще более уверенной – партия взяла 198 мандатов. КПРФ победила в девяти округах, «Справедливая Россия – За правду» – в восьми, ЛДПР – в двух, «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста» – по одному.

Кроме этого в парламент проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам, в том числе телеведущий Анатолий Вассерман и актер Дмитрий Певцов.

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