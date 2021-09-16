Мужчина зверски удушил своего малолетнего сына на Сумщине

Главное: На Сумщине 50-летний мужчина убил своего 3-летнего сына, бросив его тело в лесополосе. Что побудило его к этому страшному поступку, неизвестно.

Детали: В Глухове Сумской области мужчина забрал своего 3-летнего сына из детского сада и поехал с ним на велосипеде за город. Как сообщает Отдел коммуникации местной полиции, приехав в ближайшую лесополосу, он связал ему руки и надел пакет на голову, в результате чего маленький мальчик задохнулся.

После этого мужчина 1971 г. р. уехал с места преступления.

После задержания он показал правоохранителям это место.

Открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

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