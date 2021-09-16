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Новости > Два туриста погибли в результате загадочного взрыва в Карпатах

Два туриста погибли в результате загадочного взрыва в Карпатах

Агата Кловская
16.09.21 10:57
524
Два туриста погибли в результате загадочного взрыва в Карпатах

Главное: В Карпатах произошел взрыв в долине горы Под-Берды во время разжигания костра туристами. Погибло два человека, еще семеро травмированы.

Детали: Вечером 15 сентября в долине Под-Берды вблизи с. Вороненко Надвирнянского района во время отдыха группы из 12 туристов и разжигания ими костра произошел взрыв неустановленного происхождения. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате погибли 2 человека, 3 человека травмированы, 1 — получил контузию.

16 сентября травмированных транспортировали к подножию горы и передали медицинским работникам и госпитализировали в больницу.

Впоследствии в ГСЧС уточнили, что тяжелые травмы получили 7 человек, из них трое находятся в критическом состоянии. Погибшим туристам было 39 и 26 лет.

Как сообщил один из участников группы, психолог Орест Малыш, в группе было 10 взрослых и 2 детей. «Разожгли огонь на горе на месте, где раньше разжигали его до нас. Сварили поесть и сидели грелись у огня. Детей уложили спать. Где-то через 1,5 часа решил дров собрать и пошел за ними. В этот момент произошел взрыв на месте костра. Что именно взорвалось, мы не знаем», — написал он на своей странице в Facebook.

Он подтвердил, что двое мужчин погибли, четверо женщин с различными ожогами и рваными ранами госпитализированы, один мужчина — с мелкими порезами.

Еще трое мужчин, которые в момент взрыва собирали дрова, и дети остались невредимыми.

«Девушки в областной больнице в Киеве. Жена в очень тяжелом состоянии и сейчас на операции», — заключил турист.

В тему: 27 марта 2019 года в Кропивницком прогремело несколько взрывов.

Тэги: турист, взрыв, туризм, смерть, Карпаты, криминал, костер, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, новости Украины

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