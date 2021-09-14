Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, чем вредно свободное время

Стало известно, чем вредно свободное время

Александр Панько
14.09.21 00:05
272
Стало известно, чем вредно свободное время

Главное: Много свободного времени вредит человеку. Это доказали ученые.

Детали: Ученые из Калифорнийского и Пенсильванского университетов в США рассказали о вреде свободного времени. Их цитирует издание Journal of Personality and Social Psychology.

Исследователи говорят, что его избыток вредит человеку.

Отмечается, что был проведен анализ данных двух опросов среди более чем 35 тысяч американцев: люди рассказывали о том, чем они занимались в течение предыдущих суток и как это на них сказывалось.

Выяснилось следующее: самочувствие у опрашиваемых улучшалось с увеличением свободного времени, но его было не больше, чем два часа; после пяти часов свободного времени самочувствие людей наоборот ухудшалось.

Кроме этого, сказано в отчете, были проведены два эксперимента – в них приняли участие более шести тысяч человек. В течение полугода каждый участник получал от пятнадцати минут до семи часов свободного времени. Как оказалось, у людей с минимальным и максимальным временем самочувствие оказалось хуже.

В тему: Астрофизики узнали кое-что новое о нашей Галактике.

Тэги: США, ученые, здоровье, время, мир

Комментарии

Статьи

13.09.21 09:25

Мошенничество в эпоху коронавируса

Автор: Александр Флоранский

Дайджест

Почему в Киеве начала быстро дорожать аренда жилья?
13.09.21 23:01

Почему в Киеве начала быстро дорожать аренда жилья?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.09.21 22:50

На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
13.09.21 22:22

В Украине утверждены новые карантинные нормы: что нужно знать
13.09.21 19:50

На Закарпатье освятили новый храм УПЦ
13.09.21 19:33

Всемирный банк выдвинул Украине суровые условия
13.09.21 19:25

В РПЦ считают, что Варфоломей своим вторжением в Украину выполнил политический заказ
13.09.21 18:59

Главные новости за 13 сентября 2021 года
13.09.21 18:57

Знаменитый режиссер Звягинцев находится в критическом состоянии: поражены 90% легких
13.09.21 18:11

СМИ утверждают, что нардеп Гео Лерос якобы получил $60 тысяч за организацию поджога собственного автомобиля
13.09.21 18:10

Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
13.09.21 17:40

Священник УПЦ объяснил, почему человек бывает несчастным
13.09.21 22:50

На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
13.09.21 22:22

В Украине утверждены новые карантинные нормы: что нужно знать
13.09.21 18:59

Главные новости за 13 сентября 2021 года
13.09.21 18:57

Знаменитый режиссер Звягинцев находится в критическом состоянии: поражены 90% легких
13.09.21 16:24

Правительство поддержало идею предоставления карантинных льгот для вакцинированных украинцев
13.09.21 14:53

В интернете нашли сайт с личными данными десятков миллионов украинцев
13.09.21 13:07

Столичных сбушников заподозрили в вымогательстве денег биткоинами
13.09.21 10:56

Зеленский разрешил жителям ОРДЛО голосовать на российских выборах
13.09.21 08:51

Коронавирус в Украине: 1 205 заболевших и 18 погибших
12.09.21 11:07

Одним из призеров Венецианского кинофестиваля стал фильм о жизни в Одесской женской тюрьме
09.09.21 11:39

Ученые создали необычные клетки
09.09.21 11:25

Афганским женщинам запретили заниматься спортом
07.09.21 16:16

Девушка объяснила, зачем устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе
08.09.21 14:28

Киевлянка снимала порно со своей 5-летней дочерью
10.09.21 22:01

Спикер Верховной Рады отказался от вакцинации и заболел коронавирусом во второй раз
09.09.21 22:17

Чернокожий наркоман устроил спринт по крышам автомобилей, застрявших в киевской пробке
11.09.21 15:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как достичь мира в душе
09.09.21 15:57

Миру грозит новая пандемия?
08.09.21 15:07

Газ рекордно подорожал в Европе
07.09.21 20:19

В Херсоне подвыпивший мужчина едва не убил своего ребенка, уронив его во время танца
Фото и Видео
На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
На Буковине запретили дистанционное обучение в школах
Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF
Клип режиссера из Одессы взял главный приз престижной международной премии
Клип режиссера из Одессы взял главный приз престижной международной премии
В Украине появился крайне необычный электрокар
В Украине появился крайне необычный электрокар
Автобус с украинцами попал в ДТП в Турции: пострадали десятки людей
Автобус с украинцами попал в ДТП в Турции: пострадали десятки людей
Электрогрузовик проехал на одном заряде рекордное расстояние
Электрогрузовик проехал на одном заряде рекордное расстояние
В Сети появилось видео, как херсонские фермеры уничтожают арбузы
В Сети появилось видео, как херсонские фермеры уничтожают арбузы
Бритни Спирс выходит замуж: жених младше певицы на двенадцать лет
Бритни Спирс выходит замуж: жених младше певицы на двенадцать лет
На японский пляж выбросило гигантского кашалота – он погиб
На японский пляж выбросило гигантского кашалота – он погиб
Пьяный водитель устроил эпичное ДТП в одном из киевских спальников
Пьяный водитель устроил эпичное ДТП в одном из киевских спальников
fraza.com
Новости блогосферы
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко

Опрос

Кто создал коронавирус?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.