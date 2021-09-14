Стало известно, чем вредно свободное время

Главное: Много свободного времени вредит человеку. Это доказали ученые.

Детали: Ученые из Калифорнийского и Пенсильванского университетов в США рассказали о вреде свободного времени. Их цитирует издание Journal of Personality and Social Psychology.

Исследователи говорят, что его избыток вредит человеку.

Отмечается, что был проведен анализ данных двух опросов среди более чем 35 тысяч американцев: люди рассказывали о том, чем они занимались в течение предыдущих суток и как это на них сказывалось.

Выяснилось следующее: самочувствие у опрашиваемых улучшалось с увеличением свободного времени, но его было не больше, чем два часа; после пяти часов свободного времени самочувствие людей наоборот ухудшалось.

Кроме этого, сказано в отчете, были проведены два эксперимента – в них приняли участие более шести тысяч человек. В течение полугода каждый участник получал от пятнадцати минут до семи часов свободного времени. Как оказалось, у людей с минимальным и максимальным временем самочувствие оказалось хуже.

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