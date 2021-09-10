В украинской рекламе запретили половую дискриминацию

Главное: Сексизм в украинской рекламе запретили. Закон приняла Верховная Рада.

Детали: В пятницу, 10 сентября, в Украине официально запретили сексизм в рекламе. Верховная Рада приняла во втором чтении закон №3427 «О противодействии дискриминации по признакам пола в рекламе».

Парламентарии поясняют, что ежегодно в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и в офис омбудсмена поступает более пятисот жалоб на сексизм в рекламе.

Например, как информируется, в 2019 году рекламодатели заплатили более двух миллионов гривен штрафов за распространение дискриминационной рекламы.

Поясняется, что подобная реклама содержит утверждение и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином виде преимущества одного пола над другим; или содержит утверждение о стереотипности роли мужчины и женщины, или унижает достоинство человека по признаку пола.

Как отмечается, запрещено демонстрировать насилие по признаку пола, изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или намеки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не имеющие прямого отношения к рекламируемому продукту или способу его потребления.

В тему: Стали известны цены в столовой Верховной Рады.