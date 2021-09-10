Митрополит Антоний назвал признаки настоящего патриотизма

Главное: Быть настоящим человеком, настоящим христианином — это и есть настоящий патриотизм.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «Витражи: о вере в красках».

«По-настоящему любить свою страну — это помогать ближним, таким же согражданам, как и мы. Это не участвовать в коррупции, пусть даже в виде мелких взяток. Это честный труд на своём месте. Это не зависть к другим, более благополучным, странам, а стремление сделать благополучной свою страну. Это не национальная гордыня, а смиренная оценка своих реальных сил и возможностей. Это, наконец, христианское воспитание собственных детей, будущих граждан своей страны», — отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что в современном мире понятие «патриотизм» понимается абсолютно по-разному.

Он отметил, что для кого-то патриотизм — это громогласное до самозабвения произношение лозунгов, «но от которого ты не обогащаешься духовно, а опустошаешься»; создание гигантских символов, достойных Книги рекордов Гиннесса, но совершенно не нужных в реальной жизни; гипертрофированная национальная гордость в сочетании с презрением или ненавистью к соседям.

Управделами УПЦ напомнил, что истинная любовь к Родине неотделима от любви к Богу.

«Настоящий патриотизм — как любовь к Родине — совсем иной. Любовь — это божественное чувство. Потому, если мы будем любить Родину согласно Господним заповедям, то наш патриотизм станет истинным», — подытожил митрополит Антоний.

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