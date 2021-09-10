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Новости > Сеть ОККО наняла Куюна для атаки на бюджетные АЗС, - СМИ

Сеть ОККО наняла Куюна для атаки на бюджетные АЗС, - СМИ

Автор: «Фраза»
10.09.21 10:42
428
Сеть ОККО наняла Куюна для атаки на бюджетные АЗС, - СМИ

Глава консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн по заказу сети ОККО Виталия Антонова устраивает медиа-атаки на бюджетные сети АЗС, которые в отличие от «премиальных» брендов продают качественное топливо по доступным ценам. Как сообщает ForUm в статье «НЕТ дешевому бензину? Как Куюн отрабатывает заказ ОККО», «именно ОККО (владелец Виталий Антонов) уже давно требует от БРСМ-Нафта и других сетей поднять цены на топливо. Хотя не каждая сеть готова и хочет необоснованно повышать свою маржу с каждого литра».

По данным издания, «ОККО в последнее время является главным спонсорам Сергея и Артема (фигурирует в финансовых отчетах) Куюнов».

«Весной в Сеть попали финансовые документы по поступлениям средств на счета Куюна:

— в 2019 на счета компании А-95 поступило 4,2 млн грн, из которых 1,4 млн — от АО „Концерн Галнафтогаз“ (сеть ОККО);

— в 2020 году общая сумма поступлений — 4,6 млн грн от АО „Концерн Галнафтогаз“ — почти 1,3 млн грн;

— еще один большой донор, о котором писалось ранее, Нефтегазовая ассоциация, которая платит по меньшей мере 400 тыс. грн ежемесячно на счет ЧП Куюн.

К слову глава Совета Нефтегазовой ассоциации Юрий Кучабский является вице-президентом Галнафтагаза (сеть ОККО бизнесмена Виталия Антонова)», — пишет ForUm.

При этом, по данным журналистов, «Куюн также пытается выбивать дань с бюджетных АЗС, за нападки на которые ему платит ОККО. Так, недавно в СМИ попала аудиозапись разговора Куюна с одним из ТОП-менеджеров БРСМ-Нафты. На записи слышно, как глава А-95 фактически прямым текстом требует, чтобы ему в месяц платили 15 тыс. у.е. за так называемую „лояльность“».

«Еще одной недавней жертвой медиа-атак Куюна стала компания Socar. Глава А-95 распространил в СМИ фейковую информацию, что эта компания якобы станет новым владельцем сети АЗС Glusco в Украине. Даже после официального опровержения со стороны Socar, он отказался снять со своего сайта enkorr.ua не соответствующую действительности информацию.

Медиа-шантаж Сергея Куюна уже попал в поле зрения правоохранителей — в июле Нацполиция провела обыски в офисе группы А-95 и по месту проживания ее руководителей», — заключает ForUm.

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