Астрофизики узнали кое-что новое о нашей Галактике

Главное: Международная команда астрофизиков обнаружила, что металличность — содержание элементов тяжелее гелия и водорода — межзвездной среды нашей галактики неоднородна.

Детали: Исследователи из Женевского университета совместно с коллегами из США, Франции и Чили оценили распределение газа, поступившего извне галактики, газа, обогащенного нуклеосинтезом, и пыли, получившейся из конденсации атомов тяжелых элементов, для атмосферы 25 звезд. Как сообщает Lenta.ru, для этого они применили новый метод на основе данных телескопов Hubble и VLT.

Для того, чтобы учесть общее соотношение газа и пыли, некоторые элементы — такие как железо, цинк, титан, кремний и кислород — наблюдались одновременно. После этого исследователи смогли оценить долю металлов в пыли и добавить ее к имеющимся оценкам для установления общего соотношения.

Выяснилось, что межзвездная среда не гомогенна. Более того, в некоторых регионах металличность составила только 10% от солнечной.

Это открытие, по словам ученых, заставит пересмотреть модели эволюции галактик, в частности, и Млечного Пути, в котором, как считалось ранее, газ в межзвездной среде перемешивается равномерно.

В тему: В конце 2019 года ученые при помощи радиотелескопа MeerKAT Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO) впервые смогли пробиться сквозь газопылевые облака и разглядеть отдаленнейшие области Вселенной. наблюдения, продолжавшиеся в общей сложности около 130 часов, выявили в пределах космической области десятки тысяч галактик.