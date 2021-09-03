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Новости > Управделами УПЦ объяснил, как противодействовать уловкам дьявола

Управделами УПЦ объяснил, как противодействовать уловкам дьявола

Александра Кудрявцева
03.09.21 14:40
122
Управделами УПЦ объяснил, как противодействовать уловкам дьявола

Главное: Злость и ненависть — главный маркер того, что мы делаем что-то неправильное.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в видео, опубликованном на Ютуб канале «Витражи: о вере в красках».

«Мы часто живём и даже не задумываемся о том, как нами манипулирует дьявол. Вот заметьте, сколько вокруг нас стало ненависти за последние годы. И если такие события, как гражданские нестроения и войны, ещё можно понять в качестве источников взаимной злобы, то реакция на эпидемии и карантины у нас уж совсем средневековая, в самом плохом смысле слова», — подчеркнул митрополит Антоний.

Он призвал вспомнить исторические факты, как во времена чумы «испуганные и не очень умные люди готовы были обвинить в заразе кого угодно и устроить погромы».

«Разве сейчас мы видим не такой же накал ненависти? И это задевает представителей всех противоборствующих лагерей во всём, за что ни возьмись», — отметил владыка.

По мнению митрополита Антония, дело не в том, кто больше прав, а в том, что, «если ты сочишься злобой и ненавистью, вся твоя правота ничего не стоит в глазах Господа».

«Цель, которая оправдывает средства, а ещё нелюбовь к ближнему, проклятие, злорадство — это явно что-то не христианское. Во всяком случае, не православное», — напомнил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ объяснил, что часто дьявол под предлогом доброго дела искушает человека злобой и раздражением, стремлением любой ценой доказать свою правоту.

«Очень легко под предлогом всеобщего блага, спасения ближних и прочих великих целей не заметить собственного нездорового рвения, самоуверенности, самомнения и, как результат — злобы в отношении всех, с нами не согласных. А злоба — это главный маркер того, что мы делаем что-то неправильное», — подчеркнул архиерей.

Владыка призвал быть внимательными и сохранять духовную трезвость в потоке информации.

«Давайте оглянемся, сколько уже было инфоповодов, которые в своё время нам казались важнее всего и ради которых многие из нас чуть ли не буквально готовы были вцепиться в горло ближнему. Сейчас даже странно вспоминать, что всё это так сильно владело нашими умами. Так же и ныне: пройдёт этот инфоповод — придёт новый. Давайте помнить об этом и не давать повода дьяволу овладеть нами», — подытожил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит Онуфрий расскажет, что поможет преодолеть скорби.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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