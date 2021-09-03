В ВОЗ спрогнозировали настоящую эпидемию слабоумия

Главное: Число слабоумных людей в мире вырастет. Прогноз дали в ВОЗ.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали резкий рост случаев слабоумия (деменции) в мире. Появились данные доклада.

Ожидается, что до 2050 года число таких людей в мире увеличится с нынешних 55 миллионов до 139 миллионов.

Информируется, что сейчас от него страдают 8,1% женщин и 5,4% мужчин в возрасте старше 65 лет.

Как ожидается, за десять лет число больных вырастет до 78 миллионов, а в следующие двадцать лет – практически удвоится.

В тему: Назван неочевидный признак надвигающегося слабоумия.