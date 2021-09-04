Всемирный день бороды: какой праздник отмечается 4 сентября 2021 года

Сегодня, 4 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — Всемирный день бороды и Агафон Огуменник.

Всемирный день бороды

Отмечается каждую первую субботу сентября. К этой дате приурочены разнообразные: мастер-классы, масштабные фотосессии, флэшмобы. В социальных сетях проходят различные конкурсы бородачей. Выкладываются уникальные фото, и осуществляется обмен знаниями и неоценимым опытом.

При этом некоторые мужчины, которые раньше и не думали о бороде, именно в этот день не бреются, чтобы поддержать тех, кто на протяжении всей своей жизни носит бороду.

Агафон Огуменник

Праздник связан с православным днём памяти страстотерпцев, которые приняли мученическую смерть от язычников. Происходящий из знатного рода Агафоник жил в Никомидии в конце третьего века. Он обладал даром увещевания, благодаря этому он смог многих язычников обратить в христианство. Узнав об этом, император Максимиан послал градоначальника Евтолмия, чтобы тот привёл проповедника к нему на суд. Евтолмий схватил Агафоника, его верного ученика Приципса и некоторых других христиан.

Градоначальник подверг своих пленников жестоким истязаниям. Кого-то Евтолмий умертвил еще в пути на императорский суд. Император приговорил Агафоника к усекновению головы. Перед казнью мученика вновь истязали, заставляя отказаться от веры.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Национальный день пикника с автомобилем в США;

- в 1975-м году в эфир советского телевидения впервые вышла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»;

- в 1998 году основана американская корпорация Google.