Предстоятель УПЦ рассказал о жизни и тайне Успения Божией Матери

Главное: Человеческие скорби — ничто по сравнению с болью, перенесенной Божией Матерью.

Предстоятель УПЦ рассказал о последних днях жизни и удивительной тайне Успения Пресвятой Богородицы.

Как отметил архипастырь, апостолы поняли, что Господь забрал тело Своей Пречистой Матери на Небо.

«Потому что Матерь Божия была киотом, в котором уместился невместимый Бог, была тем сосудом, в котором хранилась манна вечной жизни. От Божией Матери снова сходила жизнь для всего человечества», — сказал Блаженнейший.

По словам архипастыря, Матерь Божия пребывает на Небе и молится за всех людей, «которые уважают Ее Сына, которые веруют в Ее Сына как Сына Божия, как Спасителя мира, и которые обращаются к Пресвятой Деве Марии с молитвой о Ее помощи».

Митрополит Онуфрий призвал в день праздника Успения Пресвятой Богородицы «особенно молиться Божией Матери, чтобы Она помогала в скорбях, болезнях, испытаниях, чтобы мы переносили их так достойно, как Она их переносила».

«Она видела, как обижают ее Сына, который был безгрешен, который был абсолютная любовь, который нес людям только добро и любовь, а люди Ему за это платили только злом. Она видела это, и ее сердце словно пронзало оружие. Просим, чтобы Матерь Божия и нам помогала терпеть скорби, которые по сравнению с ее скорбями ничто, но для нас они — проблема, чтобы Матерь Божья помогала терпеть, прощать, любить, как заповедал Господь», — подытожил Предстоятель УПЦ