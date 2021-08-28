Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Предстоятель УПЦ рассказал о жизни и тайне Успения Божией Матери

Предстоятель УПЦ рассказал о жизни и тайне Успения Божией Матери

Александра Кудрявцева
28.08.21 20:55
74
Предстоятель УПЦ рассказал о жизни и тайне Успения Божией Матери
Главное: Человеческие скорби — ничто по сравнению с болью, перенесенной Божией Матерью.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время проповеди в Киево-Печерской лавре.
 
Предстоятель УПЦ рассказал о последних днях жизни и удивительной тайне Успения Пресвятой Богородицы.
 
Как отметил архипастырь, апостолы поняли, что Господь забрал тело Своей Пречистой Матери на Небо.
 
«Потому что Матерь Божия была киотом, в котором уместился невместимый Бог, была тем сосудом, в котором хранилась манна вечной жизни. От Божией Матери снова сходила жизнь для всего человечества», — сказал Блаженнейший.
 
По словам архипастыря, Матерь Божия пребывает на Небе и молится за всех людей, «которые уважают Ее Сына, которые веруют в Ее Сына как Сына Божия, как Спасителя мира, и которые обращаются к Пресвятой Деве Марии с молитвой о Ее помощи».
 
Митрополит Онуфрий призвал в день праздника Успения Пресвятой Богородицы «особенно молиться Божией Матери, чтобы Она помогала в скорбях, болезнях, испытаниях, чтобы мы переносили их так достойно, как Она их переносила».
 
«Она видела, как обижают ее Сына, который был безгрешен, который был абсолютная любовь, который нес людям только добро и любовь, а люди Ему за это платили только злом. Она видела это, и ее сердце словно пронзало оружие. Просим, чтобы Матерь Божия и нам помогала терпеть скорби, которые по сравнению с ее скорбями ничто, но для нас они — проблема, чтобы Матерь Божья помогала терпеть, прощать, любить, как заповедал Господь», — подытожил Предстоятель УПЦ.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал о духовном смысле Успения Богородицы.

Тэги: УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий, Успение

Комментарии

Статьи

27.08.21 09:29

Оружие сирийской войны: автоматы типа буллпап

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Сговоры, растраты и подозрения: как появлялись флагштоки в городах Украины
28.08.21 16:13

Сговоры, растраты и подозрения: как появлялись флагштоки в городах Украины

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
28.08.21 15:55

Митрополит Онуфрий рассказал о духовном смысле Успения Богородицы
28.08.21 15:35

В Узбекистане начали выращивать помидоры с вакциной от коронавируса
28.08.21 15:35

В Киево-Печерской лавре тысячи верующих УПЦ отмечают престольный праздник монастыря
28.08.21 14:35

В УПЦ новый епископ - Коктебельский
28.08.21 14:10

Сегодня верующие УПЦ отмечают Успение Пресвятой Богородицы
28.08.21 13:29

Исследователи из Израиля узнали о солнечном свете кое-что необычное
28.08.21 11:57

Ученые подтвердили катастрофические последствия изменений климата
28.08.21 10:42

Одну из гор в Альпах укутывают флисовыми покрывалами: стала известна причина
28.08.21 03:50

День авиации Украины: какой праздник отмечается 28 августа 2021
27.08.21 22:08

В Киеве муж расчленил жену, сложил фрагменты тела в холодильник и жил как ни в чем не бывало
28.08.21 15:35

В Узбекистане начали выращивать помидоры с вакциной от коронавируса
27.08.21 18:59

Главные новости за 27 августа 2021 года
27.08.21 16:08

В Киеве «заминировали» Печерский райсуд. Людей эвакуировали
27.08.21 15:19

«Заря» узнала соперников по группе в Лиге конференций
27.08.21 14:37

В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса
27.08.21 11:19

Стало известно, кто стоит за терактами в Кабуле
27.08.21 10:47

В МОЗ рассказали, когда украинцам ждать нового локдауна
27.08.21 10:14

В Украине создадут кибервойска
27.08.21 09:44

Ученые выяснили, от чего зависит тяжесть коронавируса
27.08.21 09:01

У аэропорта Кабула совершен теракт. Есть погибшие
25.08.21 21:53

Киберполиция закрыла очередной крупный пиратский онлайн-кинотеатр
27.08.21 21:31

«Газпром» вынужден будет продать «Северный поток-2»
22.08.21 13:46

Удав, сбежавший от хозяйки в Голосеевском районе Киева, скоро проголодается и выйдет на охоту
23.08.21 19:45

Митрополит Антоний объяснил, почему УПЦ не принимает участия на мероприятиях с участием Константинопольского патриархата
23.08.21 18:55

VPN в помощь: новый домен сайта «Страна» снова блокируют, а Шарий.нет готов к переезду
24.08.21 07:39

Сегодня в центре Киева будут перекрыты улицы и два выхода из метро. Полный список
24.08.21 22:02

Приколы Дня независимости: зеленка для Порошенко, плоская шутка Зеленского и Разумков против президента-самодура
22.08.21 21:15

На Закарпатье освящен новый храм УПЦ
22.08.21 16:12

Митрополит Антоний рассказал, откуда появляются злоба и ненависть в обществе
23.08.21 19:25

Управделами УПЦ считает, что визит главы Фанара может усугубить обстановку в церковной сфере Украины
Фото и Видео
В Киеве муж расчленил жену, сложил фрагменты тела в холодильник и жил как ни в чем не бывало
В Киеве муж расчленил жену, сложил фрагменты тела в холодильник и жил как ни в чем не бывало
В Киеве муж расчленил жену, сложил фрагменты тела в холодильник и жил как ни в чем не бывало
В Киеве муж расчленил жену, сложил фрагменты тела в холодильник и жил как ни в чем не бывало
В США на границе с Мексикой начала разрушаться стена Трампа за $15 млрд
В США на границе с Мексикой начала разрушаться стена Трампа за $15 млрд
Мужчина с полным рюкзаком взрывчатых веществ бросил бутылку в офис омбудсмена
Мужчина с полным рюкзаком взрывчатых веществ бросил бутылку в офис омбудсмена
Появилось видео последних часов жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова
Появилось видео последних часов жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова
Опубликовано эпичное видео уничтожения американского фрегата
Опубликовано эпичное видео уничтожения американского фрегата
Появилось видео крушения военного вертолета в Мексике
Появилось видео крушения военного вертолета в Мексике
На популярном украинском курорте отдыхающие устроили драку прямо в море из-за медуз
На популярном украинском курорте отдыхающие устроили драку прямо в море из-за медуз
Появилось странное видео с участием польского депутата
Появилось странное видео с участием польского депутата
Опубликовано видео крупной драки в парламенте Армении
Опубликовано видео крупной драки в парламенте Армении
Появилось видео эпичного извержения вулкана в России
Появилось видео эпичного извержения вулкана в России
fraza.com
Новости блогосферы
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ

Опрос

Диктатор Зеленский смахивает на:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.