Епископ УПЦ рассказал о подвиге участников крестного хода, преодолевших 400 км в Почаев

Главное: Собираясь вместе на молитву, а тем более совершая паломнический подвиг, верующие христиане четко показывают, что жизнь со Христом для них дороже всех благ мира.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«25 августа в Почаевскую лавру прибыл Крестный ход, который начался неделей раньше в Каменце-Подольском. За эти несколько дней, больше 40 000 крестоходцев на пути к святыне преодолели две сотни километров. И вопрос не в том, зачем они это сделали, ибо ответ очевиден, а в том, о чем именно говорит нам их подвиг. Да, Крестный ход — это подвиг. Не только потому, что он совершается в действительно трудных внешних условиях, но и потому, что требует неимоверных духовных усилий», — отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что в «крестном ходе на первом месте — крепость духа и сила веры, а не крепость тела и сила ног».

«Крестоходцы доказывают только одно: все, что может человек совершить доброго, — совершается только благодатью Божией. И в этом смысле Крестный ход — это „демонстрация“ действия Бога в жизни человека», — напомнил архиерей.

По его мнению, сегодня от позиции верующих УПЦ действительно зависит судьба Церкви Христовой во всем мире, «ведь именно наша твердость духа и крепость веры может сохранить чистоту Православия. Наше единство во Христе и со Христом — укрепляет единство всех христиан. А подвиг крестоношения — дает силы другим верующим с благодарностью Богу переносить те скорби и трудности, которые они переживают».

Иерарх констатировал, что в этом году многие молитвенные шествия верующих УПЦ собрали значительно большее количество участников.

«Это говорит не только о том, что притеснения закаляют нашу веру и делают ее сильнее, но и о том, что народ переживает за судьбу Церкви, беспокоится за ее единство и пытается уберечь ее от раскола. Собираясь вместе на молитву, а тем более совершая паломнический подвиг, верующие христиане четко показывают, что жизнь со Христом для них дороже всех благ мира. И что тот, кто попытается эту жизнь разрушить, обречен на вечный позор и забвение», — подчеркнул епископ Виктор (Коцаба).

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