Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Епископ УПЦ рассказал о подвиге участников крестного хода, преодолевших 400 км в Почаев

Епископ УПЦ рассказал о подвиге участников крестного хода, преодолевших 400 км в Почаев

Александра Кудрявцева
27.08.21 17:55
96
Епископ УПЦ рассказал о подвиге участников крестного хода, преодолевших 400 км в Почаев

Главное: Собираясь вместе на молитву, а тем более совершая паломнический подвиг, верующие христиане четко показывают, что жизнь со Христом для них дороже всех благ мира.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«25 августа в Почаевскую лавру прибыл Крестный ход, который начался неделей раньше в Каменце-Подольском. За эти несколько дней, больше 40 000 крестоходцев на пути к святыне преодолели две сотни километров. И вопрос не в том, зачем они это сделали, ибо ответ очевиден, а в том, о чем именно говорит нам их подвиг. Да, Крестный ход — это подвиг. Не только потому, что он совершается в действительно трудных внешних условиях, но и потому, что требует неимоверных духовных усилий», — отметил епископ Виктор.

Владыка подчеркнул, что в «крестном ходе на первом месте — крепость духа и сила веры, а не крепость тела и сила ног».

«Крестоходцы доказывают только одно: все, что может человек совершить доброго, — совершается только благодатью Божией. И в этом смысле Крестный ход — это „демонстрация“ действия Бога в жизни человека», — напомнил архиерей.

По его мнению, сегодня от позиции верующих УПЦ действительно зависит судьба Церкви Христовой во всем мире, «ведь именно наша твердость духа и крепость веры может сохранить чистоту Православия. Наше единство во Христе и со Христом — укрепляет единство всех христиан. А подвиг крестоношения — дает силы другим верующим с благодарностью Богу переносить те скорби и трудности, которые они переживают».

Иерарх констатировал, что в этом году многие молитвенные шествия верующих УПЦ собрали значительно большее количество участников.

«Это говорит не только о том, что притеснения закаляют нашу веру и делают ее сильнее, но и о том, что народ переживает за судьбу Церкви, беспокоится за ее единство и пытается уберечь ее от раскола. Собираясь вместе на молитву, а тем более совершая паломнический подвиг, верующие христиане четко показывают, что жизнь со Христом для них дороже всех благ мира. И что тот, кто попытается эту жизнь разрушить, обречен на вечный позор и забвение», — подчеркнул епископ Виктор (Коцаба).

В тему: В Киево-Печерской лавре на престольный праздник Успения совершат 7 литургий.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

27.08.21 09:29

Оружие сирийской войны: автоматы типа буллпап

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Смерть под занавес: США понесли самую большую потерю, уходя из Афганистана
27.08.21 03:47

Смерть под занавес: США понесли самую большую потерю, уходя из Афганистана

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.08.21 17:42

В Киево-Печерской лавре на престольный праздник Успения совершат 7 литургий
27.08.21 17:17

В сети доступен текст службы Успению Богородицы с переводом и объяснениями
27.08.21 16:53

В Украине будут штрафовать за ношение защитного щитка вместо маски
27.08.21 16:45

Предстоятель УПЦ рассказал о подвиге смирения преподобного Феодосия Печерского
27.08.21 16:08

В Киеве «заминировали» Печерский райсуд. Людей эвакуировали
27.08.21 15:58

В Минздраве озвучили сроки ревакцинации от коронавируса
27.08.21 15:33

Митрополит Антоний объяснил, почему три украинские лавры посвящены Успению Богородицы
27.08.21 15:19

«Заря» узнала соперников по группе в Лиге конференций
27.08.21 15:05

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют день памяти преподобного Феодосия Печерского
27.08.21 14:37

В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса
27.08.21 16:08

В Киеве «заминировали» Печерский райсуд. Людей эвакуировали
27.08.21 15:19

«Заря» узнала соперников по группе в Лиге конференций
27.08.21 14:37

В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса
27.08.21 11:19

Стало известно, кто стоит за терактами в Кабуле
27.08.21 10:47

В МОЗ рассказали, когда украинцам ждать нового локдауна
27.08.21 10:14

В Украине создадут кибервойска
27.08.21 09:44

Ученые выяснили, от чего зависит тяжесть коронавируса
27.08.21 09:01

У аэропорта Кабула совершен теракт. Есть погибшие
27.08.21 08:34

Коронавирус в Украине: 2 032 больных и 66 погибших
26.08.21 22:15

Мужчина с полным рюкзаком взрывчатых веществ бросил бутылку в офис омбудсмена
21.08.21 20:35

"Мы православные и нас не сломить!". Более 10 тыс верующих УПЦ возле Верховной Рады требовали встречи с Варфоломеем
25.08.21 21:53

Киберполиция закрыла очередной крупный пиратский онлайн-кинотеатр
21.08.21 13:01

Астрофизики разгадали тайну астероида, который посылает на землю поток Геминид
22.08.21 13:46

Удав, сбежавший от хозяйки в Голосеевском районе Киева, скоро проголодается и выйдет на охоту
21.08.21 14:10

Под ВР верующие УПЦ спрашивают у Варфоломея: Кому Вы нас продали и за сколько?
21.08.21 11:54

Труп, найденный на раскопках в Помпеях, поверг ученых в ступор
20.08.21 21:18

Новая порция санкций: стало известно, кому досталось от СНБО на этот раз
21.08.21 12:35

Под Верховной Радой верующие УПЦ начали молебен
23.08.21 19:45

Митрополит Антоний объяснил, почему УПЦ не принимает участия на мероприятиях с участием Константинопольского патриархата
21.08.21 10:42

Сайт Страна.UA заблокировали, но он переехал на новый домен
Фото и Видео
Мужчина с полным рюкзаком взрывчатых веществ бросил бутылку в офис омбудсмена
Мужчина с полным рюкзаком взрывчатых веществ бросил бутылку в офис омбудсмена
Мужчина с полным рюкзаком взрывчатых веществ бросил бутылку в офис омбудсмена
Мужчина с полным рюкзаком взрывчатых веществ бросил бутылку в офис омбудсмена
Появилось видео последних часов жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова
Появилось видео последних часов жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова
Опубликовано эпичное видео уничтожения американского фрегата
Опубликовано эпичное видео уничтожения американского фрегата
Появилось видео крушения военного вертолета в Мексике
Появилось видео крушения военного вертолета в Мексике
На популярном украинском курорте отдыхающие устроили драку прямо в море из-за медуз
На популярном украинском курорте отдыхающие устроили драку прямо в море из-за медуз
Появилось странное видео с участием польского депутата
Появилось странное видео с участием польского депутата
Опубликовано видео крупной драки в парламенте Армении
Опубликовано видео крупной драки в парламенте Армении
Появилось видео эпичного извержения вулкана в России
Появилось видео эпичного извержения вулкана в России
В Конотопе подростки до смерти забили взрослого мужчину
В Конотопе подростки до смерти забили взрослого мужчину
В День Независимости один человек попытался себя сжечь, а другой облил красной краской символ Украины
В День Независимости один человек попытался себя сжечь, а другой облил красной краской символ Украины
fraza.com
Новости блогосферы
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания
28.07.21 21:46

Половина жителей Украины согласны с тезисом Путина, что русские и украинцы - один народ

Опрос

Диктатор Зеленский смахивает на:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.