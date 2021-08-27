Главные новости за 27 августа 2021 года

— Уже в ноябре в Украине ожидается значительное ухудшение ситуации с коронавирусом. Но, возможно, новый локдаун удастся оттянуть на декабрь-январь.

— Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в этом году пандемия коронавируса точно не закончится. Она будет длиться еще несколько лет.

— Самолет Владимира Зеленского не сумел сесть в Кишиневе. Он полетел в Одессу.

— В Киеве искали бомбу в здании Печерского районного суда. Людей эвакуировали.

— Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций. Луганская «Заря» узнала своих соперников.

— В Кабуле около аэропорта прогремели несколько взрывов. Есть погибшие.

— Террористическая исламистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле. Террористы также пообещали осуществить новые атаки.

— В Афганистане запретили музыку. Ее нельзя исполнять в общественных местах.