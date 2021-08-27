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Новости > «Газпром» вынужден будет продать «Северный поток-2»

«Газпром» вынужден будет продать «Северный поток-2»

Агата Кловская
27.08.21 21:31
82
«Газпром» вынужден будет продать «Северный поток-2»

Главное: «Газпрому» придется продать независимому оператору «Северный поток-2» для того, чтобы использовать его мощности на 100%. В ЕС считают, что «от продажи газопровода никуда не деться».

Детали: «Газпрому» придется продать газопровод «Северный поток-2», чтобы он соответствовал газовой директиве Евросоюза, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Среди главных положений директивы — разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих.

«Северный поток-2 уже в июне предварительно подал в Федеральное сетевое агентство запрос на Сертификацию в качестве независимого транспортного оператора. Предполагается выполнить предписание по разделению, оперативно отделив и в том, что касается бухгалтерии, работу газопровода от материнского концерна. У сетевого агентства есть четыре месяца на то, чтобы это проверить, как только будут поданы все необходимые документы — пока этого не произошло. В целом боннское ведомство, очевидно, готово допустить такую конструкцию. С точки зрения участников комиссии, которые занимаются этой темой, предписания ЕС в этом случае все равно не будут выполнены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ЕС считают, что «от продажи газопровода никуда не деться».

В тему: Как США и Германия в обход Украины решили судьбу «Северного потока-2».

Тэги: Евросоюз, мир, газопровод, Газпром, ЕС, Северный поток-2

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