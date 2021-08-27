В Украине будут штрафовать за ношение защитного щитка вместо маски

Главное: В Украине за использование защитного щитка вместо маски будет грозить штраф. По словам главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, такой щиток не является средством защиты.

Детали: Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что защитный щиток на лице не приравнивается к маске. Об этом он написал у себя в Facebook.

«Согласно исследованиям ученых, они не являются альтернативой медицинским маскам. Такие миниатюрные щитки просто меняют направление движения потока воздуха, который мы выдыхаем. Но это ничего принципиально не меняет, если речь идет о закрытом помещении с плохой вентиляцией», — пояснил нардеп.

Радуцкий подчеркнул, что Нацполиция должна привлекать к ответственности людей, которые пользуются защитными щитками точно так же, как и тех, кто не носит маску или носит ненадлежащим образом.

«Итак, маска на подбородке, пластиковый щиток — равно отсутствию маски. Настало время для Нацполиции и Гоструда вспомнить о требованиях законодательства и усилить контроль за соблюдением масочного режима», — сказал он.

В прошлом году парламент принял два закона об ответственности за нарушение масочного режима. Сейчас в законодательстве предусмотрена такая ответственность:

— от 170 до 255 гривен для граждан;

— от 3400 до 5100 гривен для юридических лиц.

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