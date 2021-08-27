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Новости > В Минздраве озвучили сроки ревакцинации от коронавируса

В Минздраве озвучили сроки ревакцинации от коронавируса

Агата Кловская
27.08.21 15:58
305
В Минздраве озвучили сроки ревакцинации от коронавируса

Главное: Решение о ревакцинации в Украине будет принято после того, как появятся результаты исследований ее эффективности. Эти данные появятся в конце сентября.

Детали: Повторную вакцинацию от коронавируса в Украине планируют проводить через год после получения двух прививок. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью BBC News Украина.

«Пока мы не делаем бустерную дозу. Сейчас наша основная стратегия — это ревакцинация через год», — сказал замминистра.

Он отметил, что еще идут дискуссии о том, как ревакцинировать население, и «есть только несколько заявлений фармкомпаний, что бустерная доза вызывает больший иммунный ответ».

«Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, что бустерная доза является рекомендованной или будет обязательной», — пояснил Кузин.

Также он подтвердил, что при ревакцинации можно будет смешивать вакцины, хотя «пока рекомендаций нет».

«Скорее всего, в конце сентября мы получим новые данные об эффективности бустерной дозы. Стратегии о ревакцинации будут рассматриваться также позже», — сказал Кузин.

В тему: В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса.

Тэги: Министерство здравоохранения Украины, общество, здоровье, вакцинация, новости Украины, коронавирус, Игорь Кузин, ревакцинация

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