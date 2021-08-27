«Заря» узнала соперников по группе в Лиге конференций

Главное: Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций. Луганская «Заря» узнала своих соперников.
Детали: Сегодня, 27 августа, в Стамбуле состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций 2021/22. На этой стадии своих соперников узнала луганская «Заря».
На групповой стадии команда Виктора Скрипника сразится с итальянской «Ромой», болгарским ЦСКА (София) и норвежским «Буде-Глимт».
Результаты жеребьевки:
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