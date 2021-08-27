«Заря» узнала соперников по группе в Лиге конференций

Эксперты прикинули, кто может стать лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют день памяти преподобного Феодосия Печерского

Митрополит Антоний объяснил, почему три украинские лавры посвящены Успению Богородицы

В Минздраве озвучили сроки ревакцинации от коронавируса

В Украине будут штрафовать за ношение защитного щитка вместо маски

В сети доступен текст службы Успению Богородицы с переводом и объяснениями

Мужчина с полным рюкзаком взрывчатых веществ бросил бутылку в офис омбудсмена

Коронавирус в Украине: 2 032 больных и 66 погибших

У аэропорта Кабула совершен теракт. Есть погибшие

Ученые выяснили, от чего зависит тяжесть коронавируса

В МОЗ рассказали, когда украинцам ждать нового локдауна

Стало известно, кто стоит за терактами в Кабуле

В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

21.08.21 20:35

"Мы православные и нас не сломить!". Более 10 тыс верующих УПЦ возле Верховной Рады требовали встречи с Варфоломеем

25.08.21 21:53

Киберполиция закрыла очередной крупный пиратский онлайн-кинотеатр

21.08.21 13:01

Астрофизики разгадали тайну астероида, который посылает на землю поток Геминид

22.08.21 13:46

Удав, сбежавший от хозяйки в Голосеевском районе Киева, скоро проголодается и выйдет на охоту

21.08.21 14:10

Под ВР верующие УПЦ спрашивают у Варфоломея: Кому Вы нас продали и за сколько?

21.08.21 11:54

Труп, найденный на раскопках в Помпеях, поверг ученых в ступор

20.08.21 21:18

Новая порция санкций: стало известно, кому досталось от СНБО на этот раз

21.08.21 12:35

Под Верховной Радой верующие УПЦ начали молебен

23.08.21 19:45

Митрополит Антоний объяснил, почему УПЦ не принимает участия на мероприятиях с участием Константинопольского патриархата

21.08.21 10:42

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