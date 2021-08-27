В Минздраве рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

Главное: Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в этом году пандемия коронавируса точно не закончится. Она будет длиться еще несколько лет.

Детали: В Минздраве рассказали, сколько продлится пандемия коронавируса. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин считает, что она будет еще 2-5 лет, сообщает BBC.

По его словам, в этом году пандемия точно не закончится. Вирус быстро мутирует и каждый месяц мир может сталкиваться с новыми штаммами.

«Это будет длиться, по крайней мере, еще несколько лет. От двух до пяти. Пока не появится какая-то общая мировая стратегия профилактики в виде либо универсальной прививки, либо лечения», — заявил он.

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