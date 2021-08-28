День авиации Украины: какой праздник отмечается 28 августа 2021

Сегодня, 28 августа 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — День авиации Украины, День галстука-бабочки, Международная ночь летучих мышей.

День авиации Украины

Далеко не все знают, что один день в году в Украине принято поздравлять всех тех, кто связал свою жизнь с самолетами и авиацией. Начиная с 1993 года, отмечают профессиональный праздник, посвященный украинской авиации.

Указ о присвоении официального статуса Дню авиации подписал первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Для празднования была выбрана последняя суббота августа. Праздник касается как гражданской, так и военной авиации.

День галстука-бабочки

Галстук-бабочка не из Франции, как многие думают, а из Хорватии. Французские военные во время Тридцатилетней войны наблюдали, как хорватские солдаты связывали свой галстук, чтобы удерживать воротнички своих рубашек вместе.

Международная ночь летучих мышей

Летучие мыши имеют довольно непривычное строение мордочки, проводят большую часть жизни вверх ногами, издают странные звуки, а самое необычное — имеют ночной образ жизни.

В распространении страхов вокруг этих существ сыграло не маленькую роль кино и телевидение. Много режиссеров, снимающих ужасы, не смогли пройти мимо особенностей жизни этих рукокрылых птиц и представили эти особенности в угрожающем виде, демонизировав их и снабдив многими неправдоподобными вымыслами.

Международная организация охраны живой природы в 1997 году проявила инициативу по защите этих живых существ. Решено проводить Международный день летучих мышей. Он проводится каждую третью субботу августа. В этот день во всем мире, в зоопарках и музеях проводятся выставки и экскурсии в мир природы летучих мышей. Рассказывается об образе их жизни, показывается, какую пользу они приносят людям.

Дело в том, что, руководствуясь своими страхами, люди часто истребляют летучих мышей. Ставят на них ловушки, травят химическими веществами и совершают это очень напрасно. Ведь летучие мыши — важный фактор функционирования баланса живых организмов в природе. Так, всего один представитель рукокрылых — вдумайтесь — за час может истребить от 500 до 1000 вредных насекомых. Насколько это безопаснее химической защиты урожая, например, для организма человека — судите сами. Еще одним интересным фактом, говорящим о пользе летучих мышей, является то, что летучие мыши умеют опылять растения. Передвигаясь и перенося пыльцу на большие расстояния от цветка к цветку, они способствуют формированию плодов в плодовых деревьях и кустарниках.

Кроме того, сегодня отмечают:

— День гонок мышки вокруг иконки (популярен в среде офисных работников, работающих за компьютером);

— День крошек на клавиатуре