Историк Давид Давтян рассказал украинским СМИ о депортации армян из Крыма

Главное: Помимо крымских татар, гонениям на Крымском полуострове подвергались представители других народов. По словам историка, председателя комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины Давида Давтяна, среди них — большая группа армян.

Детали: Кандидат исторических наук, председатель комитета по вопросам историко-культурного наследия Союза армян Украины Давид Давтян выступил в радиоэфире программы «Крым — Украина» от Укринформа, в ходе которой подробно рассказал о причинах и последствиях депортации народов из Крыма и связи армянской общины с полуостровом. Как сообщает AnalitikaUA.net, по его словам, широкой общественности больше известно о депортации крымских татар в ХХ веке, но в то же время это стало трагедией и для десятков тысяч крымских армян, болгар и греков.

Такая же участь постигла цыган, караимов, немцев, итальянцев и представителей других национальных меньшинств. После депортации в Крыму были переименованы населенные пункты, названия которых имели крымскотатарское, немецкое, греческое и армянское происхождения.

По словам историка, армяне были связаны с Крымом еще с V-VII вв. «Они проживали на полуострове в разные периоды: и во время Крымского ханства, Османской и Российской империй. Властью Российской империи было организовано переселение армян и греков из территории полуострова. Греков переселили в Мариуполь, а армян в Нахичевань (ныне Ростовская область — ред)», - рассказал историк, добавив, что уже в XVIII в армяне и греки начали возвращаться на территорию Крыма, где возобновлялись их колонии.

Давтян утверждает, что тогда армяне в Крыму составляли крупную этническую группу. Только в городе Феодосия в то время было сооружено более 20 армянских храмов. По состоянию на 1787 г в Феодосии проживало более 5 тыс. армян, которые оставили в Крыму огромное историческое и культурное наследие.

«Крымские татары, армяне, греки и болгары — самые большие этнические группы, которые были депортированы из Крыма советской властью. У людей конфисковали имущество, посадили в соответствующие вагоны и направили в Азию и Сибирь. Методы депортации были одни и те же. Есть много разных мнений, почему произошла депортация. Нужно понимать: по логике советской власти представители данных национальностей были пособниками нацистской Германии. Но на самом деле, ни одного реального подтверждения этому нет. Фактически, советская власть осуществила операцию по выведению неславянского элемента из Крыма», - рассказывает Давтян.

По его словам, из 10 тыс. депортированных армян вернуться в Крым и стать репатриантами смогли около 800 человек. Они же и возобновили одно армянское поселение на полуострове.

Историк в эфире высказал мнение о том, что стране необходимо заботиться о сохранении исторической памяти. В Украине нужно создавать такие условия, при которых граждане будут знать об историях депортированных народов.

Во время программы ведущая поздравила Союз армян Украины с 20-летием. На вопрос о плодах деятельности организации, историк ответил, что достижений в культурной, образовательной, сфере медицины и других очень много.

«Тяжело выделить какой-то один важный проект. Но с точки зрения сегодняшней нашей беседы, одним из направлений комитета, которым я руковожу, является возвращение армянских памятников, сооружений, которые были конфискованы в советское время. Этим вопросом я также занимался в Крыму. И именно благодаря армянской общине были возвращены и отреставрированы армянские храмы. Армянская диаспора регулярно отправляла гуманитарную помощь на Донбасс. Проектов, научных конференций, грантовых программ действительно очень много. Это огромная общественная работа большого количества людей», — заключил историк.

В тему: Ранее украинский политический обозреватель Марат Акопян напомнил на своей странице в соцсети, что армян из Крыма депортировали дважды.