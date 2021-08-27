Стало известно, уйдет ли Байден в отставку после терактов в Кабуле

Главное: Джо Байден не уйдет в отставку после терактов в Кабуле. Этого требуют республиканцы.

Детали: Президент США Джо Байден не уйдет в отставку после серии терактов в Кабуле, жертвами которых стали минимум тринадцать американских военных. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Она сказала: «Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились».

Ранее некоторые конгрессмены и сенаторы от Республиканской партии США призвали Джл Байдена уйти в отставку, а также признать свою вину за ошибки в организации вывода войск и эвакуации людей из Афганистана.

В тему: Стало известно, кто стоит за терактами в Кабуле.