Всемирный день прощения и День первого поцелуя: праздники 27 августа 2021

Сегодня, 27 августа 2021 года, в мире и Украине отмечают праздник — Всемирный день прощения, День первого поцелуя, День украинского сала, День игры «Камень, ножницы, бумага».

День первого поцелуя

День первого поцелуя, отмечающийся ежегодно 27 августа, относится к разряду забавных, неофициальных праздников. Он празднуется в России и многих странах мира. Его история появления покрыта мраком. Хотя каждый желающий может приписать возникновение этого праздника своим предкам, известным актерам кино или театра, выдающимся спортсменам, другим знаменитостям.

Это — народный праздник, рассчитанный на общение людей разных возрастных категорий. Он распространяется на всех людей, начиная с детей, подростков, школьников, молодежи, представителей среднего, старшего и преклонного возраста. Ведь у каждого из них в свое время был первый поцелуй. Хотя, многие люди не помнят тот трепетный миг, они соглашаются с мнением окружающих и с удовольствием принимают участие в торжестве.

День прощения

Также сегодня празднуют Всемирный день прощения. День прощения — это время прощать и быть прощённым. И это, очевидно, очень хорошая идея, потому что целых две организации претендуют на авторство Дня прощения в августе.

Всемирный день прощения начали отмечать в 1994 году. Он был создан и спонсируется организацией Christian Embassy of Christ’s Ambassadors. Этот праздник зародился в Ванкувере, Британская Колумбия, Канада.

День игры «Камень, ножницы, бумага»

Еще 27 августа 2021 года отмечается Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага». С помощью комбинаций из пальцев рук участники определяют того, кто победил в шуточном соревновании или просто коротают время.

Кроме того, сегодня отмечают:

— День украинского сала

— День мемов

— Всемирный день нарцисса

— Международный день лотереи