В Украине установили еще два десятка камер автофиксации нарушений ПДД: список адресов

Главное: Еще двадцать камер автофиксации нарушений ПДД установили в Украине. Появился список адресов.

Детали: Камеры автофиксации нарушений ПДД продолжают устанавливать в Украине. Появилось еще двадцать подобных «контролеров».

Их список публикуют в МВД.

Киевская область:

- на 9 км +784 автодороги Р-01 в направлении Киева (до 50 км/ч)

- на 9 км +994 автодороги Р-01 в направлении Обухова (до 50 км/ч)

- на 3 км +441 автодороги Р-01 в направлении Киева (до 50 км/ч)

- на 3 км +461 автодороги Р-01 в направлении Обухова (до 50 км/ч)

Волынская область:

- на 82 км +575 автодороги Н-22 в направлении Луцка (до 50 км/ч)

- на 95 км +200 автодороги Н-22 в направлении Луцка (до 50 км/ч)

- на 129 км +788 автодороги М-19 в направлении Ковеля (до 50 км/ч)

- на 444 км +971 автодороги М-07 в направлении Любомля (до 50 к /ч)

Полтавская область:

- на 155 км +696 автодороги М-03 в направлении Киева (до 110 км/ч)

Львовская область :

- на 16 км +153 автодороги М-11 в направлении Львова (до 50 км/ч)

- на 21 км +671 автодороги М-10, в направлении Львова (до 50 км/ч)

- на 53 км +580 автодороги М-10, в направлении Краковца (до 50 км/ч)

- на 528 км +459 автодороги М-06 в направлении Луцка (до 50 км/ч)

- на 3 км +360 автодороги М-10-01, в направлении с. Рясное (до 50 км/ч)

Запорожье:

- ул. Дом Отдыха (поворот в музей), в направлении моста Преображенского (до 50 км/ч)

- ул. Истомина, 125-А, в направлении Никопольского шоссе (до 50 км/ч)

- ул. Днепр ГЭС, в направлении центра города (до 50 км/ч)

Мелитополь:

- просп. Богдана Хмельницкого, 23 в направлении ул. Седовцева (до 50 км/ч)

Кривой Рог:

- ул. Волгоградская, 11, в направлении ул. Марийской (до 50 км/ч)

- ул. Волгоградская, 13, в направлении ул. Медовая (до 50 км/ч)

В тему: Видеокамеры зафиксировали работу группы карманниц на Троещине.