С Зеленским произошел воздушный инцидент

Главное: Самолет Владимира Зеленского не сумел сесть в Кишиневе. Он полетел в Одессу.

Детали: В пятницу, 26 августа, с самолетом президента Украины Владимира Зеленского произошло ЧП. Об этом пишет издание «Думская».

Отмечается, что борт номер один летел в Кишинев, однако не сумел приземлиться там из-за тумана.

В итоге Airbus A319 отправился в Одессу, где успешно совершил посадку.

Глава государства должен принять участие в мероприятиях, посвященных дню независимости Молдовы.

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