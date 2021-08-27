Главное: Украинцев не будут наказывать за отказ от вакцинации. Появилось заявление.

Детали: Украинцев обещают не наказывать за отказ от вакцинации. Это обещает главный санитарный врач нашей страны Игорь Кузин, которого цитирует ВВС.

Чиновник сказал: «Сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры».

Он добавил: «Однако, я уверен, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры».

Игорь Кузин отметил: «Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда вакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю».

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