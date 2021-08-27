В Харьков из Нигерии завезли малярию

Главное: Малярию зафиксировали в Харькове. Женщина вернулась из Нигерии.

Детали: В Харькове у женщины 1979 года рождения зафиксировали малярию. Об этом пишет издание «Объектив».

Отмечается, что она еще 16 августа вернулась в Украину из Нигерии.

Информируется, что 20 августа у нее появилась общая слабость, головная боль, а также рост температуры тела до 38,5 градусов.

При этом больная обратилась в больницу лишь 24 августа: у нее обнаружили возбудителей тропической малярии.

Женщина поведала, что в Нигерии она не болела малярией, однако ее кусали комары.

Примечательно, что индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания она не проводила.

В тему: В Украине зафиксированы сразу два случая заболевания малярией.