Эксперты оценили возможности «Динамо» и «Шахтера» в групповом раунде Лиги чемпионов

Главное: Специалисты не верят в успех «Динамо» и «Шахтера» в Лиге чемпионов. Появились свежие котировки.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» в групповом раунде Лиги чемпионов. В наши команды не верят.

Так, «горнякам» отводят третье место в группе D, где на их победу ставят 13 к 1. Фаворитами считают «Реал» (1,33 к 1) и «Интер» (3,75 к 1). Явный аутсайдер – «Шериф» (81 к 1).

Динамовцам в группе Е пророчат последнее место: на нашу команду ставят 34 к 1. Шансы «Баварии» оценили как 1,61 к 1, на «Барселону» ставят 2,75 к 1, а на «Бенфику» можно поставить как 10 к 1.

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