В Украине обновлен рекорд по количеству прививок от коронавируса

Главное: В Украине продолжается вакцинация. За сутки вкололи рекордное число прививок от коронавируса.

Детали: Вакцинация от коронавируса в Украине продолжается. Сделано рекордное число прививок.

Данные по итогам четверга, 26 августа, приводит министерство здравоохранения.

За сутки сделали 173 435 уколов.

Уточняется, что первую дозу получили 55 908 человек, а вторую прививку – 117 527 людей.

Отмечается, что работали 1 051 мобильная бригада, 2 974 пункта прививок, а также 332 центра вакцинации.

Всего с начала кампании привили 5 208 200 человек: две дозы получили 3 427 847 людей.

С начала пандемии сделали 8 636 045 прививок.

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