Непогода в Украине обесточила 64 населенных пунктов

Главное: Непогода бушевала в Украине. Без электричества остались 64 населенных пунктов.

Детали: Накануне в Украине бушевала непогода. О ее последствиях поведали в ГСЧС.

Сообщается, что ливни и сильный ветер привели к срабатыванию систем автоматической защиты ЛЭП, в результате чего произошло обесточивание.

Больше всех пострадала Сумская область, где без света остались 35 населенных пунктов.

Также без электричества остались люди в Днепропетровской (20), Киевской (семь) и Донецкой (два) областях.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В тему: Стал известен детальный прогноз погоды в Украине на грядущую осень.