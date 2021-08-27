Коронавирус в Украине: 2 032 больных и 66 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 2 032 человека. Умерли 66 больных.
Детали: В Украине коронавирус продолжает рост. Данные на пятницу, 27 августа, приводит министерство здравоохранения.
Сообщается, что выявили еще 2 032 случая заразы. Госпитализация понадобилась доя 838 больных, а выздоровели 1 253 человека.
Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 23 049, методом ИФА – 7 219, экспресс-тестами – 23 218.
Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (262), а также Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.
Умерли еще 66 человек. С начала пандемии скончались 53 632 больных.
За все время заболели 2 280 203 человека, а выздоровели 2 204 682 больных.
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