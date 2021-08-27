Коронавирус в Украине: 2 032 больных и 66 погибших

Главные новости за 26 августа 2021 года

Мужчина с полным рюкзаком взрывчатых веществ бросил бутылку в офис омбудсмена

Курс гривны под конец недели снова просел

У аэропорта Кабула совершен теракт. Есть погибшие

В Украине обновлен рекорд по количеству прививок от коронавируса

Ученые выяснили, от чего зависит тяжесть коронавируса

В Харьков из Нигерии завезли малярию

Украинцев за долги будут снова отключать от коммунальных услуг

Украинцев готовят к выходу из зеленого уровня эпидемической опасности

Главные новости за 26 августа 2021 года

Мужчина с полным рюкзаком взрывчатых веществ бросил бутылку в офис омбудсмена

У аэропорта Кабула совершен теракт. Есть погибшие

Ученые выяснили, от чего зависит тяжесть коронавируса

21.08.21 20:35

"Мы православные и нас не сломить!". Более 10 тыс верующих УПЦ возле Верховной Рады требовали встречи с Варфоломеем

20.08.21 11:20

Еще один украинец сделал себе татуировку с лицом Зеленского

25.08.21 21:53

Киберполиция закрыла очередной крупный пиратский онлайн-кинотеатр

21.08.21 13:01

Астрофизики разгадали тайну астероида, который посылает на землю поток Геминид

22.08.21 13:46

Удав, сбежавший от хозяйки в Голосеевском районе Киева, скоро проголодается и выйдет на охоту

21.08.21 14:10

Под ВР верующие УПЦ спрашивают у Варфоломея: Кому Вы нас продали и за сколько?

20.08.21 21:18

Новая порция санкций: стало известно, кому досталось от СНБО на этот раз

21.08.21 11:54

Труп, найденный на раскопках в Помпеях, поверг ученых в ступор

21.08.21 12:35

Под Верховной Радой верующие УПЦ начали молебен

23.08.21 19:45

Митрополит Антоний объяснил, почему УПЦ не принимает участия на мероприятиях с участием Константинопольского патриархата