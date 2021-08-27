Стало известно, кто стоит за терактами в Кабуле

Главное: Террористическая исламистская группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле. Террористы также пообещали осуществить новые атаки.

Детали: ИГИЛ, террористическая исламистская группировка, взяла ответственность за теракт в аэропорту Кабула. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкое к ИГ информационное агентство AMAQ.

Первый взрыв прогремел в четверг неподалеку от группы беженцев возле одного из въездов в аэропорт. Второй — у отеля Barron.

Известно, что в результате взрыва погибли 12 американских военных, 15 были ранены. По данным Минздрава Афганистана, при теракте погибли 60 афганцев, более 150 получили ранения.

Между тем радикальное движение «Талибан» осудило теракт в международном аэропорту Кабула.

«Исламский Эмират решительно осуждает убийства мирных жителей в аэропорту Кабула, которые произошли в районе, контролируемом США», — заявил представитель движения Кари Юсуф Ахмади.

Группировка ISIS-K (или «ИГИЛ в провинции Хорасан», как исламисты называют регион) враждует с Талибаном, считая представителей этого движения «неверными», и не признает договор о прекращении огня, подписанный талибами со США.

В тему: У аэропорта Кабула совершен теракт. Есть погибшие.