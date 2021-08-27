В Украине создадут кибервойска

Главное: Владимир Зеленский подписал решение СНБО, которое предусматривает создания в Украине кибервойск. Кабмин должен в течение двух месяцев разработать и внести на рассмотрение Верховной рады соответствующий законопроект.

Детали: Президент Владимир Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны о мерах по киберобороне Украины. Решение предусматривает создание в Украине кибервойск. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно решению СНБО, правительство должно безотлагательно рассчитать объем материально-технических ресурсов и финансов, необходимых для создания и обеспечения функционирования кибервойск, а также рассчитать комплектование личного состава новых войск.

После этого Кабмин должен в течение двух месяцев разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании и функционировании кибервойск в системе Министерства обороны Украины.

В тему: В начале июня глава СНБО Алексей Данилов посетил Литву. Там он заявил, что в связи с вызовами и опасностями в киберпространстве, в Украине будут созданы новые войска — кибервойска.