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Новости > У аэропорта Кабула совершен теракт. Есть погибшие

У аэропорта Кабула совершен теракт. Есть погибшие

Александр Панько
27.08.21 09:01
484
У аэропорта Кабула совершен теракт. Есть погибшие

Главное: В Кабуле около аэропорта прогремели несколько взрывов. Погибли, по меньшей мере, 10 человек.

Детали: Четверо морских пехотинцев США погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула. Еще трое американских военных получили ранения. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Издание уточняет, что о гибели четырех морских пехотинцев сообщил персоналу дипмиссии США в Кабуле посол. Он также уточнил, что в результате взрыва ранения получили трое военных.

Позже стало известно, что число американских военных, погибших в результате теракта у аэропорта Кабула, возросло. Сейчас есть информация о 10 погибших военнослужащих армии США, сообщает канал Fox News.

Еще спустя некоторое время в Кабуле раздались очередные взрывы. По предварительной информации один из них был рядом с аэропортом, сообщает TRT.

По информации другого СМИ CGTN, новый взрыв произошел неподалеку от аэропорта.

По данным Al Arabia взрывов было несколько, и они произошли на окраине Кабула.

В тему: В аэропорту Кабула обстреляли итальянский самолет.

Тэги: теракт, взрыв, мир, аэропорт, Талибан, Кабул

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