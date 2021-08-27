Ученые выяснили, от чего зависит тяжесть коронавируса

Главное: Ученые решили выяснить, от чего зависит тяжесть протекания коронавирусной болезни. Были подробно опрошены участники исследования.

Детали: Коронавирусом уже переболела значительная часть нашей планеты. Но протекает болезнь у всех по-разному – у кого-то в легкой форме, а кто-то переносит вирус тяжело. Ученые решили выяснить, от чего зависит тяжесть Covid-19, пишет JAMA.

Специалисты из Китая и США проанализировали, как 730 инфицированных SARS-CoV-2 заражали коронавирусом других людей в период с января по август 2020 года. Исследователи отследили 8852 близких контакта этих людей, посетили их и проверили, заразились ли они коронавирусом и в какой форме болели.

Они подробно опросили участников исследования, составили историю контактов с учетом времени и того, на какой стадии болезни пациенты находились в это время.

Стало известно, что наибольшим риск заражения при контакте с инфицированным человеком в период, начиная с 2 дней до начала появления у него симптомов до 3 дней после их появления. Самым опасным в этом отношении был день начала болезни, риск заражения был на 30% выше среднего. Наименьший риск был за 5 – 6 дней до начала появления симптомов у нулевого пациента.

Пациенты, контактировавшие с бессимптомными больными, с большей вероятностью также перенесут вирус бессимптомно или в легкой форме. Чем тяжелее протекал Covid-19 у нулевого пациента, тем реже зараженные люди переносили болезнь бессимптомно, они также тяжело болели.

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