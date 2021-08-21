Тысячи верующих УПЦ собираются под Верховной Радой для встречи с Варфоломеем

Главное: В Киеве тысячи верующих Украинской Православной Церкви собрались на молитвенное стояние под Верховной Радой.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, верующие хотят встретиться с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, который прибудет в Верховную Раду, и вручить ему свой «Томос».
«Прихожане УПЦ хотят встретиться с Вселенским патриархом, чтобы глядя в глаза, услышать его ответ на свою боль и на преступления, происходящие фактически с его благословения. Мы считаем, что именно действия патриарха Варфоломея, привели к массовой дискриминации верующих УПЦ, рейдерским нападениям на их храмы и создание антицерковных законопроектов, нарушающих Конституцию Украины и права православных граждан», — заявили в пресс-службе УПЦ.
Верующие считают, что Варфоломей причастен к той ситуации, в которой оказалась УПЦ в Украине.
«Вы признали раскольников, отлученных от Церкви, и приняли их без покаяния. Вы сослужили Божественную литургию с лицами, не имеют священного сана! Вы выдали раскольникам Томос об ущербной автокефалии, о которой православный народ Украины не просил Вас!», — говорится в их заявлении.
Кроме того, верующие УПЦ говорят о том, что Варфоломей заявил о себе как о предстоятеле с особыми и исключительными полномочиями. Они недовольны тем, что он ведет всех своих последователей к унии с католиками.
«В случае составления Вами публичного покаяния за все это, верующие Украинской православной церкви согласны и в дальнейшем уважать Вас как предстоятеля Константинопольской православной церкви, первым по чести среди равных предстоятелей, как наследника святителей, просиявших на Константинопольском престоле, и как Божьего архиерея», — заявляют верующие.
Как сообщалось ранее, верующие епархий Украинской Православной Церкви провели всеукраинский флешмоб #СТОПВАРФОЛОМЕЙ.
Также известные украинцы — православные деятели науки, культуры и спорта — обратились к патриарху Варфоломею в открытом письме и призвали отложить его визит в Украину на День Независимости.
В тему: В Киеве верующие УПЦ написали Патриарху Варфоломею свой «Томос», который принесут сегодня к Верховной Раде.
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