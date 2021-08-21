Из Каменец-Подольского 40 тысяч верующих УПЦ за неделю пройдут 250 км в Почаевскую лавру

«На протяжении нескольких столетий православные христиане отправляются из Каменца-Подольского на богомолье в Почаев. За этот небольшой отрезок времени, преодолевая расстояние в 250 км, каждый крестоходец имеет возможность в какой-то степени закалить свое тело и душу, научиться сострадать ближним, смиряться, терпеть, проявлять христианскую любовь и благотворительность, в конце концов просто понять себя, заглянув в свою сущность», — отметили в епархии.
Молитвенное шествие началось в предместье Каменца-Подольского — от храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Должок.
Митрополит Каменец-Подольский и Городокский Феодор возглавил соборный молебен, обратился к верующим с напутственным словом, благословил паломников и сам возглавил крестный ход.
По предварительным данным шествие насчитывает более 40 тысяч человек, в котором принимают участие паломники из Сербии, Беларуси, Румынии и других стран. Колонна крестоходцев растянулась на 10 километров.
В тему: На Виннитчине более 4 тыс верующих УПЦначали крестный ход в Почаевскую лавру.
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