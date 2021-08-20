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Новости > Названа безопасная норма сахара для человека

Названа безопасная норма сахара для человека

Александр Панько
20.08.21 20:02
303
Названа безопасная норма сахара для человека

Главное: Названо безопасное количество сахара для человека. Это 50 граммов в сутки.

Детали: Российский профессор Алла Погожева поведала о безопасной норме сахара для человека в сутки. Ее цитируют местные СМИ.

Эксперт говорит: «Когда речь идет о суточной норме сахара, то подразумеваются добавленные в продукты в процессе производства низкомолекулярные углеводы: сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока, мед».

Она добавила: «В пределах рекомендуемой нормы сахар может присутствовать в рационе больных и здоровых людей, за исключением некоторых заболеваний и состояний. К ним относятся ожирение, метаболический синдром, сахарный диабет».

Информируется: «При определении нормы сахара учитывается верхняя ее граница, которая в настоящее время составляет во всех странах 10% по калорийности от общего числа потребленных калорий, или около 50 граммов в день».

Специалист отмечает: «Как источник углеводов сахар рекомендуется заменять полисахаридами, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых, особенно в цельнозерновых продуктах, а также в овощах и фруктах».

В тему: Ученые поведали о небывалой пользе витамина К.

Тэги: здоровье, мир, сахар, питание

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