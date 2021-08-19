Коронавирус в Украине: 1 560 заболевших и 32 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 1 560 людей. Умерли 32 человека.

Детали: В Украине фиксируется рост коронавируса. Данные на четверг, 19 августа, приводит министерство здравоохранения.

Выявили 1 560 случаев заразы. Среди заболевших – 90 детей и 35 медработников. Госпитализация понадобилась для 665 больных, а выздоровели 898 человек.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 23 612, методом ИФА – 7 968, экспресс-тестами – 19 013.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (245), а также Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Умерли еще 32 человека. За все время скончались 53 368 людей.

С начала пандемии заболели 2 270 226 человек, а выздоровели 2 199 118 людей.

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