Хозяйку квартиры на первом этаже изнасиловали в собственной постели

Главное: В Киеве на Голосеево неизвестный злоумышленник проник в квартиру на первом этаже через открытое окно и изнасиловал хозяйку.

Детали: Около 3 часов ночи 19 августа в Голосеевском районе Киева неизвестный мужчина изнасиловал 43-летнюю женщину. Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники, жертва спала в своей квартире на первом этаже.

«Из-за жары окно было открыто. Около трех часов женщина проснулась, так как на нее напал неизвестный человек. По ее словам, преступник нанес ей несколько ударов, чтобы сломить сопротивление, а затем изнасиловал», — рассказал источник.

На место преступления выезжала следственно-оперативная группа, правоохранители сняли отпечатки и изъяли вещи потерпевшей.

Открыто уголовное производство по статье об изнасиловании. «За содеянное преступнику грозит до пяти лет лишения свободы. Однако если все подтвердится, то злоумышленник ответит и за незаконное проникновение в квартиру», — заключил источник.

Отметим, что многоэтажка, где произошло преступление, находится между станциями метро «Голосеевская» и «Демеевская», неподалеку — большой парк, где легко скрыться.

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