В Киеве зафиксированы случаи заражения «злой нитью», которую переносят комары

Главное: С начала месяца у трех жителей Киева диагностировали редкое заболевание дирофиляриоз или «злая нить». Речь идет о крупных гельминтах, которые передаются через комаров.

Детали: 2 жителя Дарницкого района и 1 житель Днепровского района Киева заразились дирофиляриозом. Как сообщает «Вечерний Киев» со ссылкой на Государственное учреждение «Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Министерства здравоохранения Украины», в двух случаях из левого глаза пострадавших были извлечены гельминты размером 11 и 7 см, в одном — фрагмент размером 12 см из правой кисти.

Теперь их ожидает специфическое и симптоматическое лечение и наблюдение у врача в течение 1 года.

Справка: Дирофиляриоз — это паразитарное заболевание, которое вызывают круглые гельминты рода Dirofilaria. Болезнь характеризуется образованием подкожных узлов. Ее хирургическим удалением паразита.

Основными симптомами дирофиляриоза у человека могут быть отек и покраснение, появление опухоли. Этот паразит может мигрировать под кожей. За сутки дирофилярия может переместиться на расстояние до 30 см. Поэтому расположение кожного уплотнения тоже меняется. Характерны жалобы пациента на ощущение шевеления под кожей, благодаря которой заболевание с латыни переводится как «злая нить».

Переносчиками болезни являются малярийные и немалярийни комары. Человек заражается при укусе инфицированным комаром. Как правило, в организм человека паразитирует только одна особь гельминта.

С момента заражения человека (укуса комара) до образования опухоли проходит не менее 1 месяца, а иногда до 2 лет.

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